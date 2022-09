Maďarsko chce snížit závislost na plynu, investuje 16 miliard korun

Maďarsko hodlá do roku 2030 investovat až 16 miliard eur (téměř 400 miliard Kč) do zvýšení výroby elektřiny a snížení závislosti na dovozu plynu. V úterý to uvedl maďarský ministr pro technologie a průmysl László Palkovics. Hlavním dodavatelem plynu do Maďarska je nyní Rusko.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto