Huť Liberty Ostrava bude odstavena další týden

Serveru Novinky.cz to potvrdila mluvčí huti Kateřina Zajíčková i předseda Odborového svazu KOVO v Liberty Ostrava Petr Slanina. „Zaměstnanci pokračují od 3. ledna do 8. ledna včetně na tzv. jiné překážce na straně zaměstnavatele, a to podle zákoníku práce. Předpokládaný nástup zpět do práce bude 9. ledna,“ sdělila mluvčí Zajíčková.

Ujistila, že Liberty pracuje s příslušnými zainteresovanými stranami na hledání rychlého a schůdného řešení v oblasti dodávek elektřiny a dalších médií do hutě. „V souladu s restrukturalizačním plánem závisí obnovení provozu na dosažení dohody se společností Tameh Czech,“ potvrdila.

O tom, že přibližně 3000 zaměstnanců hutě bude doma i další týden, se rozhodlo během úterka. „Pokud se ten spor nedořeší, tak určitě se nebudou moci vrátit všichni zaměstnanci, a to jen z toho důvodu, že nebudou mít zajištěné hygienické podmínky, to znamená teplo, nepoteče teplá voda, takže ani hygienu,“ popsal v úterý dopoledne předseda odborů Slanina.

Stát už nebude vaše kasička, vzkázal ministr majiteli Liberty Ostrava

O pár hodin později i on uvedl, že zaměstnanci hutě budou další týden doma. „Ti, co na sebe nechali oficiální kontakt, tak se to dozví dnes. Ti, co ne, tak přijdou zítra do práce, tam se to dozví a půjdou domů,“ nastínil.

Odbory chtějí setkání zástupců hutě a Tamehu

O to, aby se situace vyjasnila, se snaží odbory hutě i společnosti Tameh Czech. „Nic se nikam nepohnulo, proto jsme vyzvali obě strany, jak Liberty Ostrava, tak Tameh, k setkání u jednoho stolu. Termín zatím ladíme,“ uvedla předsedkyně odborů v Tamehu Alena Sobolová, která dodala, že o tom, co bude v Tamehu, se lidé dozvědí ve středu v 10 hodin, na kdy svolalo vedení podniku mítink se zaměstnanci. I více než 300 zaměstnanců Tamehu by mělo zůstat doma, stejně jako hutníci, další týden.

To následně potvrdil mediální zástupce Tamehu Patrik Schober. „Aktuální vývoj nyní nemohu komentovat, avšak dluh není splácen, tím pádem Tameh nemůže dodávat energie do Liberty Ostrava, a proto i většina našich zaměstnanců je na překážkách,“ řekl.

Podle Slaniny je otázkou, kdy se setkání zástupců obou firem uskuteční. „Sami nevíme, kam to bude směřovat,“ pokrčil Slanina rameny a sdělil, že on osobně by byl rád, kdyby si Tameh pronajala společnost ČEZ a provozovala by zařízení firmy do doby, než by se Liberty a Tameh domluvily. „Snažím se hledat cestu, jak z toho ven,“ dodal odborář, který potvrdil, že současná situace už nutí část zaměstnanců huti poohlížet se po jiné práci: „Masivní odchody zatím nejsou, ale lidé se rozhlížejí jinde.“

Liberty Ostrava čelí delší dobu poklesu poptávky a má problémy platit závazky. V říjnu odstavila dočasně z provozu poslední vysokou pec. Na konci listopadu rozhodl soud o individuální ochraně firmy před jedním z věřitelů, společností Tameh Czech, které Liberty Ostrava dluží za dodávky energií 2 miliardy korun. Kvůli tomu se Tameh, který je dodavatelem energií do hutě, dostal sám do platební neschopnosti, skončil v úpadku a ukončil i dodávky energií do Liberty Ostrava.

Bez nich ale nemůže huť vyrábět, a tak její vedení rozhodlo o teplém útlumu posledních dvou koksárenských baterií.

Ve čtvrtek 21. prosince pak Krajský soud v Ostravě vyhlásil na žádost Liberty všeobecné moratorium, které zajistí huti ochranu před všemi věřiteli na tři měsíce. Za tu dobu chce navíc firma prodiskutovat s věřiteli navržený optimalizační plán. Ten má zajistit, aby podnik dosáhl ziskovosti a schopnosti splácet závazky. Jeho součástí je mimo jiné lednové znovuzprovoznění vysoké pece, zaměření se na výrobu rentabilních produktů, hledání strategických partnerů pro koksárenské provozy a prodej nevyužitých pozemků a budov.