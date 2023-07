Kuny v Chorvatsku směníte i na poště

„Jezdíme tam pravidelně, takže nám většinou nějaké kuny přebývají. Obvykle jsme to neřešili, protože jsme se tam napřesrok zase vrátili. Aktuálně jich doma máme asi dvě stě a nevíme, co s nimi,“ řekla Právu dvaatřicetiletá Andrea Gluchová z Prahy. Je to při přepočtu přes šest stovek korun, takže to nejsou malé peníze.