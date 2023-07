Kompenzace za zájezd? Podle okolností

Klíčové je, zda máte do rizikové oblasti teprve odletět, anebo v ní už jste. Pokud vás dovolená teprve čeká, přirozeně váháte, zda vůbec odcestovat.

Jiné je to podle ní tehdy, pokud máte být v oblasti, která přímo zasažena není. V takovém případě nelze odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného, tedy storno poplatku, protože mimořádná okolnost musí nastat přímo v místě určení cesty nebo jeho bezprostředním okolí.

Pokud vás požár nebo jiná přírodní pohroma zasáhly během dovolené, pořadatel zájezdu by měl zajistit nezbytná opatření pro zajištění vaší bezpečnosti. Ať už se jedná o evakuaci a přesun do jiného vzdálenějšího hotelu nebo o návrat zpět do Česka.