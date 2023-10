Jednání ČNB o měně: Ve hře jsou všechny možnosti, řekl Michl

I přes zpomalování v posledních osmi měsících ale zůstává stále vysoko nad dvouprocentním cílem ČNB. Od února 2022 do letošního června se sice držela nad deseti procenty, předtím ale pod touto hranicí byla nepřetržitě od července roku 1998, a to většinou výrazně.

„Protože loni touto dobou vláda poskytla příspěvek na výdaje na elektřinu, takzvaný úsporný tarif. Přestože se jednalo o transfer domácnostem, Český statistický úřad toto vnímal jako snížení životních nákladů, a proto to zohlednil jako dočasný pokles cenové hladiny. Inflace tedy loni koncem roku byla nižší, než by byla bez tohoto zásahu, ale letos do konce roku by vlivem srovnávací základny měla být zase vyšší, než by byla bez tohoto zásahu vlády,“ uvedl Michl.