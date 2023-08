Google a Universal jednají o licencích pro úpravy písní umělou inteligencí

Brzy by taková praxe mohla být na základě dohody Googlu s Universalem zlegalizována, sdělily The Financial Times zasvěcené zdroje. Podle nich by umělci měli volbu, zda s dalším využíváním svého hlasu a melodií souhlasí, anebo ne, a Google by hudebním fanouškům poskytl technologickou platformu pro takové využití. Diskuse je ale teprve na počátku.