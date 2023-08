Microsoft, Google či Mercedes se spálily. Dopadne Musk s Twitterem podobně?

Od října loňského roku, kdy Elon Musk oficiálně převzal Twitter, se zdá, že to jde s touto sociální síti z kopce. Nedávný nepopulární krok v podobě přejmenování na X je jen špičkou ledovce. Americký miliardář koupil Twitter za 44 miliard dolarů (974,7 miliardy Kč). V případě, že by platforma pod jeho vedením skoncovala, dozajista by se tento obchod zařadil mezi historicky největší miliardové obchody, které nakonec selhaly. Novinky připomínají pět z těch nejznámějších.

Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters Šéf Tesly a majitel Twitteru Elon Musk.