Firmy nemají lidi, vláda může začít propouštět státní zaměstnance ve velkém, říká ekonom

Ta v březnu klesla na 3,7 procenta a volných míst se nabízí přes 280 tisíc. A to přes to, že v Česku aktuálně pracuje zhruba sto tisíc běženců z Ukrajiny.

„Trh práce je přehřátý, firmy nemají, kde brát. Jedná se o určitý signál pro vládu, že by mohla být smělejší ve snižování početního stavu státních zaměstnanců. V mezinárodním srovnání máme na počet obyvatel vyšší počet policistů, tam by se například dalo škrtat. Máme velkou roztříštěnost státní správy, i tam by se také daly ušetřit značné peníze na úřednících,“ řekl Kovanda.

„Politickou vůli pro to zatím příliš nevidím. Když ruší poštovní pobočky, tak chtějí zaměstnance přemístit třeba do vězeňské služby. Rozumím, že to je sociálně a politicky náročné, ale ekonomicky je teď ideální příležitost, když tu máme 280 tisíc volných pracovních míst. Kdo chce, ten si práci najde. Pravda, nemusí to být vždy práce, kde se dokáže seberealizovat, ale to je nutná daň, pokud chceme nějak ozdravit veřejné finance,“ uzavřel Kovanda.