Fiala: Česku v balíku EK chybí zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny

EK navrhla vytvořit mechanismus, který by v nadcházející zimě umožnil dočasně omezit velkoobchodní cenu plynu.

Česko by si podle Fialy představovalo rychlejší a o něco razantnější postup a návrhy, na druhé straně se ale ochota států EU vůbec debatovat o společném řešení vysokých cen energií vyvíjí v čase.

Fiala má také za důležité přesvědčit země zaměřit se na to, jak se samotná cena elektrické energie vytváří. Kromě zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny je další možností oddělení ceny plynu od ceny elektřiny, míní.

Pro podobné návrhy je podle premiéra obtížné najít většinovou podporu, neboť u řady států by to znamenalo úplnou změnu koncepčního přístupu.

Cílem podle Fialy je dostat se k racionálnější a k situaci adekvátní tvorbě cen energií. Pokud by EU dosáhla společných nákupů plynu, nepochybně by to snížilo jeho cenu v Evropě, řekl.