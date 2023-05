Expert: Balíček zpomalí ekonomiku o 0,8 procenta

„Postrádal jsem výpočet dopadů na ekonomiku, snažil jsem se si to sám dopočítat. Mělo by to být 0,7–0,8 procenta HDP. Pokud se v průměru odhaduje, že česká ekonomika v příštím roce poroste o dvě procenta, tak by nás to nemělo uvrhnout do recese. Místo o dvě procenta porosteme o 1,2 procenta,“ řekl Marek.