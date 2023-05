Vládní balíček: Jak si konkrétně finančně pohoršíme

Zaměstnanci budou opět platit 0,6 procenta z hrubé mzdy na nemocenské pojištění. „Odvodům na nemocenské pojištění by se nedalo vyhnout a o tuto částku by si pohoršil každý zaměstnanec, u manželského páru se souhrnnou mzdou 80 tisíc korun měsíčně by roční ztráta z důvodu znovuzavedení nemocenského pojištění byla již 5760 korun,“ doplnila pro Novinky Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.