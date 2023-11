Eli Lilly plánuje postavit výrobní závod v Německu

Americká farmaceutická společnost Eli Lilly plánuje postavit výrobní závod v západním Německu. Celkem by do něj mohla investovat až dvě miliardy eur (48,9 miliardy Kč). S odvoláním na informované zdroje to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters. Pro Eli Lilly to bude první velký výrobní komplex v Německu.

Foto: Mike Segar, Reuters Logo Eli Lilly před její továrnou v New Jersey