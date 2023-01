Ekonom: Měli bychom nejvyšší sníženou sazbu v Unii

„Něco papírování by se návratem k jedné sazbě ušetřilo, ale i zde při moderních robotických účetních systémech záleží spíše na nesmyslnosti rozdělení zboží do skupin než na počtu skupin. A v tomto má Česko nešťastné zkušenosti, jak ukázala minulá vláda se svou fraškou tří různých daňových sazeb na pivo v hospodě – podle toho, jakým způsobem ho pivař vypije,“ připomněl Bartoň.

Dalším důsledkem zařazení podobného zboží do různých sazeb bývá podle Bartoně například i to, že teplý pultík v hypermarketech mívá vlastní kasu, neboť prodávající musí správně zaregistrovat a různě zdanit, zda grilované kuřecí stehno sníte na místě (vyšší daň), nebo si je odnesete v termosáčku domů (často nižší sazba, i když to prodejce nemusí zohlednit v rozdílné prodejní ceně).

„I debata o tom, zda budeme nejvíce danící zemí s 13 či 14 procenty, je méně zásadní než to, co bude do jedné snížené sazby zahrnuto. Covid do snížených sazeb v Česku dostal i věci a služby, které by tam nikdo nečekal, a nikdo je zatím nevytáhl. Daňový covid tak trvá a bylo by dobré jej alespoň pročistit,“ dodal ekonom.