Dozorčí rada zemědělského fondu bude řešit vymáhání dotací od Agrofertu

ČTK

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) bude v úterý na svém zasedání řešit vymáhání dotací po firmách ze skupiny Agrofert. Rada chce podle svého předsedy Tomáše Dubského (STAN) slyšet, jak bude generální ředitel fondu Petr Dlouhý dále postupovat ve vymáhání.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky

Ilustrační foto

Dubský radu svolal minulý týden, reagoval tím na stanovisko zveřejněné na stránkách ministerstva zemědělství (MZe) loni v prosinci, ze kterého vyplývá, že kroky k vymáhání dotací by měl zahájit právě zemědělský fond.

Jedná se o dotace v celkové výši přes sedm miliard korun vyplacené navzdory střetu zájmů tehdejšího majitele firmy, předsedy hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše.

Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu.

Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samotné správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil. Výborný i Dubský chtějí slyšet, proč nebyly učiněny další kroky.

Ministerstvo ve svém prosincovém stanovisku například uvádí, že otázka, zda střet zájmů má dopadat i na nárokové dotace, zůstává nezodpovězena. Z právní analýzy, na kterou se při vymáhání odkazoval exministr Výborný, ale podle něj vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor, tedy i na nárokové a národní dotace.

Babiš v prosinci oznámil nevratný převod akcií své skupiny Agrofert do fondu RSVP Trust. Počátkem února Babiš ve Sněmovně uvedl, že Agrofert nyní nečerpá žádné dotace. Veškeré akcie holdingu do soukromého svěřenského fondu vložil Babiš v pátek.

