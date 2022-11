Jízd v protisměru přibývá, další výstražné značky se ale neinstalují

Jenomže případy jízdy v protisměru se opakují. Nedávno takto jeli hned dva řidiči na D35 z Olomouce do Ostravy. Naštěstí je zastavila policie a obešlo se to bez zranění.

Ke smrtelné nehodě však došlo minulý měsíc na čtyřproudé rychlostní silnici I/35 u Liberce poté, co tam do protisměru vjel senior za volantem dacie. Zemřel jak on, tak i dvaašedesátiletá řidička nissanu v levém pruhu.