Doručovacích schránek na venkově přibývá

„K dnešnímu dni má Zásilkovna v Česku 3600 boxů. V oblastech do pěti set obyvatel je to zhruba 170 boxů,“ řekl Novinkám Jan Mrózek ze Zásilkovny. Dodal, že na vesnicích do dvou tisíc obyvatel je to zhruba 1600 schránek. Za poslední dva roky se jejich počet zvýšil na dvojnásobek.