Stát plánuje zvýšit od příštího roku cenu mýta

V červnu řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), že by se od příštího března měla zvýšit cena mýtného o deset až 15 procent. Nově zveřejněný návrh záměr zdražit potvrzuje. Roční příjem státu z mýtného je kolem 14 miliard korun, zvýšení ceny by mělo přinést do rozpočtu 1,4 až dvě miliardy navíc, řekl v červnu Kupka.

Ministerstvo dopravy by mělo v příštím roce hospodařit se 103,6 miliardy korun. Oproti letošnímu roku by tak výdaje resortu měly klesnout zhruba o devět miliard korun. Meziročně klesnou i příjmy úřadu.

Hlavní část výdajů má směřovat do Státního fondu dopravní infrastruktury, u něhož ministerstvo počítá s dotací za více než 81,5 miliardy korun. Ve srovnání s letošním rokem je to asi o 11 miliard korun méně. Celkově by fond měl v příštím roce mít k dispozici rozpočet 150,1 miliardy korun. Kromě národních zdrojů má SFDI získat 26 miliard korun dluhovým financováním, z evropských peněz pak do jeho rozpočtu dorazí 32,1 miliardy Kč. Letos pracuje SFDI s rozpočtem 150,9 miliardy korun.