Dokola se hlásí odmítnutí uchazeči. Spolehliví lidé chybí, stěžují si firmy

Sehnat pracovníky s požadovanými dovednostmi a vlastnostmi je problém, ukázalo agentuře pravidelné dotazování za první tři letošní kvartály mezi více než pětistovkou zaměstnavatelů v Česku. Potíže má bezmála 70 procent podniků od malých až po velké.

„Moderní technologie sice zvyšují poptávku po technických dovednostech, zároveň ale rostou i požadavky na lidské dovednosti, a to dělá nábor ještě náročnějším,“ prohlásila Rezlerová.

Průzkum zároveň ukázal, co podniky v poslední době od uchazečů potřebují. Hledají zodpovědnost a spolehlivost, týmovou spolupráci, logické myšlení a přizpůsobivost. O lidi mají firmy nouzi dlouhodobě, nezaměstnanost je v Česku nejnižší z celé Evropské unie, letos v říjnu se držela na 3,5 procentech.

Očekávání se často míjejí s představami uchazečů. Personalisté připomínají, že například mladí uchazeči z obchodních škol předpokládají, že po nástupu do maloobchodního řetězce budou za dva roky na řídících postech a za šest let dostanou na starost celý region. Tak jednoduché to ale ve firmách není.

Nezaměstnanost v říjnu klesla na 3,5 procenta

„Přijde například absolvent na IT pozici. Zeptáte se, co umí, a on vám odpoví: ‚Chci 50 tisíc měsíčně,‘“ popsal Josef Vůjtěch, šéf počítačové firmy Vujo.cz. „Když se ptáte znovu, řekne, že programy od Microsoftu. Na otázku, zda má certifikát, kroutí hlavou. Ve skutečnosti zná tak dvě procenta,“ řekl.

„Spolehlivých lidí je jako šafránu“

Podobné zkušenosti mají i v jiných oborech. „Bereme řidiče náklaďáků, vydělat si můžou až 45 tisíc měsíčně. Každý den jsou doma, žádné štreky do ciziny,“ uvedl Jan Šec, šéf středočeské dopravní firmy SE-MA trade. „Někdy jsou to tři hodiny jízdy za 15 stovek na ten den. Platíme všechna potřebná školení, ale ono se to pořád zdá málo,“ zdůraznil.

Firma podle něj ráda podrží lidi, kteří třeba řeší rodinné potíže, pokud za to stojí. „Ne že pak řešíme chlapa, co krade palety,“ připomněl Šec, s čím se zaměstnavatelé také setkávají. „Spolehlivých lidí je jako šafránu. Jinak se vám pořád dokola hlásí uchazeči, které jste odmítli už před půlrokem a kteří dokola obrážejí firmy,“ popsal situaci.

Velké rozdíly mezi regiony

Právě řidičů je dlouhodobý nedostatek. Na portálu Jobs.cz je aktuálně přes 250 volných míst pro řidiče nákladních aut. Výdělky se nabízejí mezi 30 a 50 tisíci korunami, záleží na regionu. Ať už jde o menší firmy, velké nadnárodní společnosti, nebo třeba odpadový podnik.

Německá firma AVE nabízí v Karlových Varech 27 až 30 tisíc korun měsíčně hrubého, v Benátkách nad Jizerou o 15 tisíc více. V Brně ale firma Storge láká řidiče až 65 tisíc korun. V oboru bývá zvykem, že řidiči mají na výplatní pásce kolem 25 tisíc a zbytek odměny dostávají prostřednictvím diet nebo na ruku.

Samotné výplaty však v řadě regionů příliš motivující nejsou. „Prodavač do hobbymarketu nastupuje za 19 tisíc hrubého měsíčně, kurýr si bez příplatků sáhne na 29 tisíc, skladník v automobilovém průmyslu má 24 tisíc. Doplňovač zboží o dva tisíce víc,“ shrnul výplatní pásky svého okolí Novinkám čtenář Miloš Otis z Karlových Varů.