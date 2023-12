Minimální mzda stoupne o 1600 korun, řekl Jurečka

„Tempo minimální mzdy roste rychleji než inflace. Jsme i na určité hranici toho, co jsou schopny firmy v tomto tempu zvládnout, abychom tím nespustili v některých regionech určité propouštění,“ řekl ministr.

První úroveň je v podstatě minimální mzda. Druhá úroveň se zvýší ze 17 900 na 19 500 Kč, třetí z 19 700 na 21 300 korun. Pak poroste až ta nejvyšší úroveň, a to ze 34 600 na 37 800 Kč. V první úrovni zaručených mezd pracuje 43 tisíc lidí, ve druhé 362 tisíc a ve třetí 1 042 000 lidí.

Podle ní by minimální mzda měla během několika let dosahovat 45 procent průměrné mzdy. Počet úrovní zaručených mezd by se pak snížil ze současných osmi na čtyři nebo pět.