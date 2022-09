Piloti Lufthansy chtějí tento týden opět stávkovat

Aby odbory zvýšily tlak na leteckou společnost, plánují stávkovat v osobní dopravě dva dny - ve středu a ve čtvrtek, v dceřiné nákladní společnosti Lufthansa Cargo tři dny - od středy do pátku. „Nechceme vše rozmetat, proto jsme nabídli úterý na jednání,“ píše odborový svaz. Poslední zprávy hovoří, že by obě strany měly k jednání zasednout.

Vereinigung Cockpit žádá na letošní rok zvýšení mezd o 5,5 procenta a vytvoření mechanismu, díky kterému by růst v dalších letech překonával inflaci. Lufthansa tvrdí, že takové požadavky by zvýšily náklady na personál kokpitů o 40 procent. Se započítáním všech doprovodných nákladů by to podle aerolinek znamenalo pro nadcházející dva roky dodatečnou finanční zátěž 900 milionů eur (22 miliard Kč).