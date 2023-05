Česko brázdí 150 tisíc nepojištěných aut

Po českých silnicích jezdí kolem 150 tisíc aut bez povinného ručení. Právu to řekla mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Pilková. Upozornila na to, že lidé, kteří povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neplatí, si koledují o pořádný finanční malér. Škody, které nepojištěný v případě nehody zaplatí, se mohou vyšplhat do milionů.

Foto: Pavel Jaňurek, Novinky Ilustrační foto

Článek Své o tom ví například Karel S., který jedno ráno spěchal ve svém autě do práce, aby stihl poradu. Přijížděl na křižovatku, kde měl dát přednost zprava. V tu chvíli ale přehlédl cyklistu, který jel po hlavní silnici. „Ze zdánlivě obyčejné autonehody se bohužel stala noční můra pro všechny účastníky. Cyklista Pavel L. utrpěl těžké poranění hlavy, což mu způsobilo částečné poškození sluchu a organický psychosyndrom těžšího stupně,“ vylíčil Vladimír Krejzar, jenž v kanceláři řídí úsek likvidace pojistných událostí. Upozornil na to, že z povinného ručení se neplatí jen „plechy“, ale právě i zdravotní výlohy. „Kvůli Pavlově nehodě se nám obrátil život vzhůru nohama. Žil sám ve svém bytě, teď ale bydlí u mě a staráme se o něj s naší maminkou,“ popsala následky nehody sestra sraženého cyklisty Sabina. Pavel po autonehodě potřebuje péči téměř 24 hodin – má poruchy motoriky, orientace i paměti, hůře se pohybuje, trpí poruchami spánku a bývá emočně nevyrovnaný. Policejní ferrari pojistku nepotřebuje, případné škody hradí daňový poplatník Krimi Pavlovi a jeho rodině náleží bolestné, odškodné za ztížení společenského uplatnění a nadále jim je vyplácena renta a výpomoc v domácnosti. To vše je standardně kryto povinným ručením viníka nehody. To však řidič Karel S. sjednané neměl. „Do dnešního dne se celková částka na odškodném vyšplhala na téměř jedenáct milionů korun. Tuto částku za nepojištěného řidiče vyplatila a rentu stále vyplácí kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu,“ informoval Krejzar. Jak je možné, že někdo nemá povinné ručení? Kancelář řeší každý měsíc přes dvě stě autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. Její garanční fond je tvořen příspěvky pojišťoven a z pokut za absenci povinného ručení od provinilců, které nejsou vůbec nízké. Kancelář pak vymáhá vyplacené pojistné plnění po nepojištěném viníkovi společně s pokutou. K situaci, že vozidlo zůstane bez povinného ručení, dochází podle mluvčího Kooperativy Milana Káni často při skončení nějakého financování, kdy původně bylo auto pojištěno finanční společností, která po doplacení splátek pojištění zruší. Například u úvěru přitom nedojde ani ke změně vlastníka a lidé zapomenou, že mají povinnost si sjednat pojištění nové. Občas se to stane i tehdy, kdy umře blízký člověk, který ho dosud platil. „Samozřejmě jsou zde i lidé, kteří prostě neplatí pojištění vědomě. A z těch je pak asi těžké vymoci i regres od kanceláře pojistitelů,“ poznamenal Káňa. Pozor si je nutné dát i při koupi auta, kdy původní vlastník povinné ručení zruší. „Řešili jsme případ, že po devíti dnech od zániku pojištění původního vlastníka způsobil nový majitel nehodu, při níž nedal přednost protijedoucímu vozidla Tesla. Poškozené vozidlo bylo neopravitelné a škoda se vyšplhala na zhruba 800 tisíc korun po odpočtu ceny zbytku vozidla Tesla. Za nepojištěného řidiče uhradila škodu kancelář a následně ji od něj vymáhala,“ řekl Právu Káňa. Pokud se člověk stane účastníkem dopravní nehody a druhá strana tvrdí nebo se zjistí, že nemá povinné ručení, nebo pojišťovnu neuvede, vždy by se podle pojišťoven měla přivolat policie. Předejde se tak pozdějším problémům. Vždy je třeba mít nafocený vůz nepojištěného viníka plus jeho registrační značku. Osobu je nutné ztotožnit. Podvody odhalí Pojišťovny také registrují případy, že pojištění bylo sjednáno až krátce po nehodě. „V těchto případech se může jednat i o pojistné podvody, zejména pokud dochází ze strany pojištěného nebo i poškozeného k manipulaci s časem vzniku nehody,“ sdělila mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková. Ta letos řešila už čtyři pojistné události z povinného ručení vzniklé v den uzavření smlouvy. „V jednom případě bylo šetřením prokázáno, že ke škodě došlo skutečně až po uzavření smlouvy, ale ve dvou případech byl klient s nárokem odkázán na Českou kancelář pojišťoven, protože k uzavření smlouvy došlo prokazatelně až po nehodě a škodící vozidlo bylo v době nehody nepojištěné. Jeden případ je ještě v řešení,“ dodala Čapková. Nejlevnější povinné ručení znamená riziko Finance