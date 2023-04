Nejlevnější povinné ručení znamená riziko

„Každoročně řešíme několik pojistných událostí, kde celková škoda přesáhne 35 milionů korun, což je základní limit v povinném ručení. Snažíme se na to klienty stále upozorňovat a doporučujeme jim volit vyšší limity, a to 100 milionů na majetkové škody a 100 milionů na škody na zdraví,“ potvrdil Právu mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

A přidává příklad jednoho ze svých klientů: má povinné ručení na dvanáct let starou dodávku s připojištěním skel a odtahem do 200 km třikrát do roka za devět tisíc ročně. Loni potřeboval odtah hned dvakrát, jednou kvůli propadlému spojkovému pedálu, podruhé kvůli prasklému kloubu poloosy. Odtahy by ho, nemít pojištění, vyšly na zhruba dvacet tisíc korun.