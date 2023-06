České technologie a start-upy prorážejí v Maďarsku

Oproti tradičnímu „látání“ nevznikají oddělené vrstvy, do kterých například při dešti zatéká a musí se brzy opravovat již jednou opravené. „Praktičnost, efektivita a nízké náklady sálajícího tepla infračerveného záření. Náš přístroj využívá přes tisíc obcí v šesti státech Evropy,“ vypočítává výhody Koplík, držitel mezinárodních ocenění za technologické inovátorství.

To starosta Čelákovic Josef Pátek chce automatizovaný úklid ulic. „Nedostává se zaměstnanců v městských službách, jeden stroj zvládne za den to, co pět lidí,“ říká.