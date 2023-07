Česká spořitelna se dohodla s BNP na prodeji úvěrů Hello bank

Česká spořitelna se dohodla s BNP Paribas Personal Finance na prodeji spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank!. Jeho hodnota činila koncem května 8,8 miliardy Kč. Pro její klienty se zatím nic nemění, nadále splácejí své úvěry Hello bank!, informovala v pondělí Česká spořitelna. Hello bank! oznámila začátkem dubna rozhodnutí postupně pozastavit své bankovní aktivity v ČR.

Foto: Milan Malíček, Právo Logo České spořitelny.