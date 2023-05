Komerční banka nabízí klientům končící Hello bank! přechod za stejných podmínek

„Pro klienty je to nabídka jednoduchého řešení, do jaké banky se svým běžným účtem či úsporami okamžitě bez dalších komplikací přejít a kde jim budou garantovány stejné podmínky, jaké měli v Hello bank!. Pokud se rozhodnou přejít do Komerční banky, stačí jim na to potom jen pár kliků v mobilním bankovnictví,“ sdělil manažer strategie KB Michal Vytiska.