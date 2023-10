Ceny se meziměsíčně snížily. Inflace podle analytiků v září dál klesla

„Meziroční inflace se podle našeho odhadu v září snížila na 7,2 procenta ze srpnových 8,5 procenta. To by odpovídalo meziměsíčnímu poklesu cen v průměru o 0,4 procenta. K tomu podle nás přispěly nižší regulované ceny a levnější potraviny. V regulovaných cenách by se měla projevit první vlna většího snižování cen energií pro domácnosti,“ uvedli analytici Komerční banky.