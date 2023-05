Ceny ropy výrazně klesají, Rusko nečeká další snižování těžby skupiny OPEC+

Skupina OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem. Minulý měsíc se dohodla, že od května do konce roku sníží těžbu o 1,16 milionu barelů denně. O své těžební politice bude skupina znovu jednat 4. června ve Vídni.

„Bude to první osobní setkání za šest měsíců,“ řekl listu Izvestija ruský vicepremiér Alexander Novak. „Nemyslím si však, že přijdou nějaké nové kroky,“ dodal.

Na ceny ropy má negativní dopad rovněž přetrvávající nejistota kolem rozhovorů o zvýšení dluhového stropu v USA. Pokud se američtí politici na zvýšení dluhového stropu nedohodnou, může se americká vláda již začátkem června dostat do problémů kvůli nedostatku peněz na pokrytí svých výdajů. To by mohlo tvrdě zasáhnout americkou i světovou ekonomiku a podkopat poptávku po palivech.