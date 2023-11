Ceny pohonných hmot v Česku dále klesají, tempo ale zpomalilo

V následujících dnech by podle analytiků mělo zlevňování pokračovat. Podle analytika Purple Trading Petra Lajska by navíc mohlo ještě zrychlit, protože by se do cen postupně mohla promítat korekce na trhu s ropou. „Obavy z konfliktu na Blízkém východě totiž vystřídaly obavy o zdraví globální ekonomiky. V hlavních ekonomikách totiž oslabuje průmysl a vysoké úrokové sazby budou centrální banky držet asi po delší dobu. To by mohlo snížit poptávku po ropě,“ vysvětlil Lajsek.