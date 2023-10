Většina Čechů z příhraničí tankuje výhradně v Polsku

Řidičům to zvláštní problémy nedělá, stačí dojet k další pumpě, která nevyschla. „Děje se to poměrně často od hranic po Jelení Horu, vzdálenou od hraniční čáry padesát kilometrů, kde se i tamní pumpy občas ocitají bez paliva. Velký problém to motoristům nedělá, vždy lze v okolí najít zrovna nevysátou pumpu,“ konstatoval ředitel Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s centrem v dolnoslezské Jelení Hoře Miroslav Vlasák.