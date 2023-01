Většina LNG ze zámoří stále směřuje do Evropy

Už několik týdnů je pro americké vývozce LNG finančně výhodnější směřovat své dodávky do Asie než do Evropy, přesto se tak neděje. Tankery nadále ve větší míře plují do Evropy, jež je v posledních měsících plavidly s LNG zaplavena, píše Bloomberg.

Podle datové analytičky společnosti Kpler Laury Pageové směřovalo jen minulý týden přibližně 68 procent všech dodávek LNG z USA právě do Evropy, zatímco do Asie to bylo pouze 27 procent.

Analytici přitom předpokládali, že poptávka v Asii bude růst vzhledem k tomu, že Čína zrušila přísná covidová omezení, ačkoliv po uvolnění opatření se tam nákaza začala výrazně šířit. Zatím k tomu ale nedošlo.

Německu už letošní zimu nedostatek plynu nehrozí, tvrdí tamní svaz Ekonomika

„Když se podíváme na ceny LNG v Číně, což je dobrým ukazatelem průmyslové poptávky, tak ty klesají. Zatím nedošlo k oživení aktivity,“ citoval Bloomberg Aruna Tooru, analytika BloombergNEF.

Evropa se po výpadku dodávek potrubního plynu z Ruska rychle přeorientovala na trh s LNG, aby měla dostatek zásob na zimu. V posledních týdnech se ale i díky teplému počasí a dostatečným zásobám (k 10. lednu byla naplněnost zásobníků v EU 82,6 procenta) poptávka snížila. Obchodníci přesto mají stále dobrou šanci najít kupce ve Španělsku, Francii nebo Spojeném království, kde se nachází rozsáhlá dovozní infrastruktura a obchodní centra.

Rovněž Asie má dostatek plynových zásob i díky tomu, že počasí není chladné, takže chybí tlak na vyšší spotřebu. Hodně ale záleží na tom, jaké budou v obou regionech teploty po zbytek zimního období, dodává Bloomberg.

Pokud by se podle Toora v Asii náhle ochladilo, mohlo by to poptávku zvýšit a vést k výraznému odklonu spotových dodávek z Evropy. Zatím tomu ale nic nenasvědčuje.