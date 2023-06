Byty v novostavbách v Brně zdražily za deset let o 192 procent

Průměrná cena prodané novostavby v Brně stoupla od roku 2013, tedy za posledních deset let, o 192 procent. Metr čtvereční nového bydlení v Brně stál v roce 2013 v průměru 43 200 korun, loni to bylo 126 100 korun za čtvereční metr. V Praze za stejné období zdražily novostavby v průměru o 175 procent, průměrná mzda za deset let vzrostla o 60 procent.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto

Článek V analýze trhu s novými byty to uvedla developerská společnost Trikaya, která data pravidelně shromažďuje a vyhodnocuje od roku 2013. „Nové byty se stávají pro stále větší skupinu obyvatel cenově nedostupnými. Pokud chceme zajistit dostatek bytů za dostupnou cenu, musí privátní sektor a město najít dialog vedoucí k novým podobám spolupráce,“ uvedl výkonný ředitel a předseda představenstva Trikaya Dalibor Lamka. „Je třeba se inspirovat i jinde po Evropě a hledat takové formy spolupráce, které budou mít skutečný vliv na dostupnost bydlení,“ dodal. V průběhu uplynulých deseti let rostly i ceny nových bytů v Praze, tam se průměrná prodejní cena za čtvereční metr nového bydlení zvýšila z 53 700 korun za čtvereční metr v roce 2013 na 147 800 korun v loňském roce, což představuje nárůst o 175 procent. Údaje z pražského trhu pocházejí ze statistik společností Trigema, Skanska a Central Group. Důvod růstu cen bytů je v Praze i Brně stejný - nových bytů se staví méně, než je potřeba, a poptávka tak dlouhodobě převyšuje nabídku. „Investice do vlastní nemovitosti v Česku patří tradičně k oblíbeným způsobům zajištění, čemuž v uplynulé dekádě nahrávaly i nízké sazby hypotečních úvěrů,“ uvedl Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. „Ty v průměru dosahovaly 2,6 procenta, tedy dokonce méně než průměrná inflace, která ve stejném období činila 3,2 procenta. Češi tak na realitní trh vrhali masivní množství vypůjčených prostředků, což dokládá objem hypotečních úvěrů,“ pokračoval Hradil. „Zatímco v roce 2012 jich banky v průměrném měsíci evidovaly v objemu 10,3 miliard korun, jejich poskytování vrcholilo v roce 2021 těsně pod 51 miliardou korun,“ dodal. Růst cen nových bytů se zpomalil až ve druhém pololetí loňského roku, kdy se ceny v Brně ustálily a zatím výrazněji nerostly. Spolu s inflací v loňském roce rostly i sazby hypoték, navzdory tomu ale zájem o nové bydlení v Brně trvá. Na nový byt v Praze si lidé v prvním čtvrtletí vydělali za 16,6 roku, loni za 17,3 roku Ekonomika