Britská centrální banka sazby nezměnila, s jejich brzkým snižováním nepočítá

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu na 5,25 procenta, což je nejvyšší úroveň za 15 let. Oznámila to v tiskové zprávě. Zároveň signalizovala, že se snižováním úrokových sazeb v nejbližší době nepočítá, a to navzdory slabým vyhlídkám britské ekonomiky. Banka se prostřednictvím vysokých úroků snaží dostat pod kontrolu inflaci.

Foto: Profimedia.cz Bank of England