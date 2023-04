Benzin i nafta podraží až o korunu

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka by mohl být nárůst cen o něco ­nižší.

„Současný trend, kdy ceny klesají, se chýlí ke konci a za týden až dva začnou pohonné hmoty zdražovat. Nárůst cen by měl dosáhnout 40 haléřů za litr,“ řekl Právu Křeček.

Řidičům podle něj proti ještě většímu zdražení pomáhá kurz koruny vůči dolaru. „Ta v minulém týdnu posilovala, aktuálně se dolar prodává za 21,60 Kč, když ještě v polovině března to bylo 22,70 Kč,“ poznamenal ekonom.

Připomněl, že ještě v polovině března se Brent prodával za 73 dolarů, teď je to o 12 dolarů více.

V delším časovém horizontu by ale měly pohonné hmoty zlevňovat. „Dlouhodobý výhled spíše naznačuje, že i přes další omezení těžby by ceny měly mít tendenci klesat, možná až k úrovni 60 dolarů za barel. Zvláště ve chvíli, kdy se mnoho ekonomik dostává do recese a klesá poptávka po ropě,“ prohlásil Křeček.