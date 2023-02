Evropě se navzdory sankcím nadále daří dovážet velké objemy nafty, tvrdí analytici

Evropě se stále daří dovážet velké objemy nafty, přestože Evropská unie začátkem února zavedla embargo na dodávky tohoto paliva z Ruska. Dovoz nafty do Evropy by tak tento měsíc mohl mírně překonat lednovou úroveň, zejména díky dodávkám z Blízkého východu a z Asie. Ty by se v únoru mohly vyšplhat na maximum za sedm let. Vyplývá to z odhadů analytické společnosti Vortexa.

Foto: Evanto Ilustrační foto

Článek „Absence ruských barelů pravděpodobně otevřela příležitost pro dodavatele sídlící východně od Suezu,“ uvedla podle agentury Bloomberg analytička Pamela Mungerová ze společnosti Vortexa. EU embargo na dovoz ropných produktů z Ruska zavedla 5. února. Už o dva měsíce dříve vstoupilo v platnost unijní embargo na ruskou ropu. Embarga jsou součástí reakce EU na ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Evropa kvůli blížícímu se embargu začala už v závěru loňského roku dovoz nafty výrazně zvyšovat. Ziskové marže u nafty v Evropě tento měsíc postupně klesají, k čemuž přispívají dostatečné dodávky a nižší poptávka související s mírnou zimou, uvádí Bloomberg. Průměrná cena nafty v České republice se podle čtvrtečních údajů společnosti CCS za uplynulý týden snížila o 27 haléřů na 36,60 koruny za litr. V následujícím týdnu by ceny podle analytiků mohly dál klesat. Rusko bylo dlouhá léta hlavním dodavatelem nafty do Evropy. Produkce evropských rafinerií není dostatečná k pokrytí poptávky ze strany velkého množství naftových automobilů provozovaných v Evropě. Loni se Rusko podle údajů společnosti Refinitiv podílelo na dovozu nafty do Evropy téměř polovinou, přestože se evropské země i podniky snažily omezovat obchodní vztahy s Ruskem v reakci na jeho útok na Ukrajinu. Evropa kvůli blížícímu se embargu výrazně zvýšila nákupy ruské nafty Ekonomika