Benzin do konce září zlevní pod 39 korun

Benzin je tak nejlevnější od začátku března. Ceny budou do konce měsíce ještě klesat, pak ale benzin kvůli konci snížení spotřební daně o 1,50 Kč za litr opět zdraží nad hranici 40 Kč.

„Cena benzinu klesala rychleji než cena nafty. Je to způsobeno tím, že se vytváří zásoby topné nafty na zimní sezonu, což zvyšuje poptávku,“ řekl Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Nafta je tak teď o více než 5,50 Kč dražší než benzin a nějakou dobu to ještě potrvá.

Do konce září budou ceny pohonných hmot ještě klesat a cena Naturalu 95 spadne pod 39 korun.

Vzhledem k tomu, že vláda ve středu rozhodla o tom, že prodlouží snížení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč za litr až do konce příštího roku, lze pozvolný pokles cen u nafty očekávat i nadále.

„To bude znamenat, že se ceny benzinu vrátí zpět nad 40 korun. Potom by pod tuto úroveň mohly opět postupně klesnout, trvat by to mělo asi tři týdny,“ dodal Křeček.