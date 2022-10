Známkám se v těžkých časech daří

To samé se říká o zlatu, ale když se podíváte na jeho cenu v delším čase, tak má značné výkyvy a v dlouhodobém pohledu více vydělali investoři na akciích. Čistě investičně, nejsou známky spíše doplněk, navíc spojený s tím, že člověk jim musí opravdu rozumět, aby se nespálil?

Ze všech známek, které byly kdy vydány, má investiční potenciál zhruba pět procent. V dnešní nákupní horečce se ale investoři bohužel pouštějí i do experimentů a neuváženě utrácejí za neperspektivní známky. Znám mnoho případů, kdy se lidé nadšeně chytli nějaké aukce na internetu a bez znalosti věci si za tisíce korun „výhodně“ koupili známku, jejíž skutečná hodnota je maximálně ve stokorunách. A to vůbec nemluvíme o možnostech podvodů. Velmi proto doporučuji všem, aby se nejprve poradili s odborníky.

Inverted Jenny (nalevo) a One Cent Magena (vpravo)

Nemusí jít jen o falzifikát vzácné známky. Falšují se například razítka, známky se opravují nebo může jít o chyby, které laik není schopen na první pohled rozeznat, ale na výslednou cenu mohou mít fatální vliv. Nicméně každá investiční známka by měla mít atest renomovaných znalců. U opravdových rarit je navíc popsána historie a přesný stav konkrétního kusu. Víme, kdo ji kdy měl ve vlastnictví, komu ji prodal a za jakou cenu. V tomto ohledu se filatelie může opřít o velmi silnou expertní podporu.

Předvídatelně. Ceny tzv. dobrých známek stoupají. Nemusí to být donekonečna – až se finanční trhy stabilizují, mohou některé méně vzácné položky zase klesnout. Ale to jen výjimečně. Od roku 2019 se cena nejlepších zahraničních investičních známek zvýšila v průměru o polovinu, u československých známek někdy až o sto procent.

Zdvojnásobení ceny za tři roky? To je ohromné…

Souhlasím, takový cenový nárůst už není úplně zdravý. Právě u některého československého materiálu bych proto očekával do budoucna nižší poptávku a možný pokles cen. Budou ale mezi nimi rarity, které zůstanou v kurzu.

A do jakých známek má smysl investovat?

Jistotou jsou speciality a zvláštnosti britských kolonií. Nejde jen o známky samotné, ale také o vzácné varianty tisku, přetisky, barvy, zoubkování a tak dále. Na druhou stranu i první známka světa Penny Black roste na hodnotě. Ještě před pěti lety se nepo­užitá známka prodávala v průměru za 100 tisíc korun. Dnes dosahuje běžně částek okolo 160 tisíc korun. Dále jsou v kurzu kvalitní známky Indie, Austrálie a USA do roku 1920. Tyto trendy přetrvávají a koupě čistých známek z těchto zemí bude pro investory dobrý základ.

Zmínil jste, že roste počet menších investorů. Kdo to podle vás typově vlastně je?

Mohou to být lidé, kteří chtějí uložit sto tisíc korun pro svá vnoučata, jsou to podnikatelé, kteří mají volnou hotovost a hledají, jak ji ochránit před inflací, a konečně jsou to lidé, kteří hledají zabezpečení svých úspor a přirozeně jim spořicí účet nestačí. V našem oboru jsou menší investoři lidé, kteří investují méně než milion korun.