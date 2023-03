Znalec zfušoval posudek, dostal pokutu

Jak Právo zjistilo, plzeňský oční lékař dostal od ministerstva spravedlnosti pokutu 15 tisíc korun za to, že jeho posudek neměl patřičné náležitosti a jeho závěry se nedaly ověřit. Znalec trest přijal, ovšem hájil se tím, že jde jen o mstu protistrany ve sporu, v němž posudek vypracoval.

Podle dokumentů, které má Právo k dispozici, znalec v posudku z loňského roku konstatoval, že posuzovaný člověk nemohl konkrétní den v roce 2018, kdy podepisoval sporné dokumenty, vidět na blízko. Muž byl tři týdny po operaci šedého zákalu. Jenže posudek byl napsaný takovým způsobem, že nebylo možno zjistit, jak k takovému závěru znalec dospěl.

Na znalce proto mířila stížnost a ministerstvo na konci ledna rozhodlo, že lékař zaslouží trest. „Jako zdroj dat obviněný uvádí vyšetřovací spis bez identifikace, dostupnou zdravotnickou dokumentaci taktéž bez identifikace a vlastní odborné vyšetření posuzovaného. Výsledky vyšetření jsou v posudku popsané způsobem, který je pro laika nesrozumitelný,“ stojí v rozhodnutí ministerstva.

Ministerstvo předložilo k připomínkám změny vzdělávání a kompetencí zdravotníků Věda a školy

„Z posudku není jasné, proč obviněný vyšetření vůbec provedl, jakou relevanci má vyšetření k posuzovaným otázkám, které se týkaly minulosti bez mála čtyři roky staré,“ odůvodnilo ministerstvo.

Podle rozhodnutí ministerstva nedodržel znalec formální náležitosti, tedy to, jak má posudek vypadat a co má obsahovat, a také odborné závěry dostatečně nevysvětlil. „Skutečnost, že obviněný neodůvodnil závěr, že posuzovaný nemohl tři týdny po prodělání operace z důvodu šedého zákalu číst, se jeví o to zásadnější, když dle běžně dostupných informací určených veřejnosti je po prodělání operace šedého zápalu bez komplikací čtení možné,“ dodalo ministerstvo.

Za posudkem si dál stojí

Velek Právu řekl, že pokutu akceptoval, za svými odbornými závěry si dál stojí. „Vždycky jsem v posudcích odpovídal jasně a stručně. Teď ale platí nový znalecký zákon a obhájci se vozí po formální stránce posudku. Mají ale pravdu, že ta formální stránka v mém posudku nebyla,“ přiznal znalec. Znalecký zákon platný od roku 2021 totiž přesně popisuje, jaké náležitosti má posudek mít.

„Klidně posudek napíšu znova, ale na závěrech si stojím. Lidé po operaci šedého zákalu nevidí hned na blízko a brýle píšeme až 12 týdnů po operaci. Posuzovaný prostě nemohl dobře číst bez brýlí a ty ještě neměl. Kdyby měl voperovanou multifokální čočku, tak to by viděl hned. Ale on ji neměl,“ trval na svém znalec.

„Znalcem jsem 27 let a po pravdě mě to už spíš zatěžuje. Brzy mně bude 70 let. Musím se z toho poučit, nebo znalectví položit. Akorát nevím, kdo to pak bude dělat,“ uzavřel Velek. Podle databáze znalců je v jeho specializaci skutečně už jen jeden další znalec v celé České republice.