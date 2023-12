Značka ČSSD znovu na scéně a zřejmě i s Paroubkem. Podle Šmardy to není moc vtipné

„Poté, co SOCDEM odhodila jako špinavý hadr svoji tradiční značku, rozhodli se bývalí členové ČSSD vstoupit do ČSSD – České suverenity sociální demokracie a vrátit značku, která neodmyslitelně patří k politickým stranám v Moravskoslezském kraji, zpět do krajského zastupitelstva,“ sdělila Volfová.

„Řešíme to právní cestou, zatím to ale není uzavřené,“ řekl. Aktivitám Volfové a Paroubka nepřikládá význam. „Kdyby to byly děti, tak by to bylo zábavné. Pokud to dělají dospělí lidé, je to smutné. Za těmi aktivitami stojí lidé, kteří už mnohokrát změnili stranu. Jsem zvědav, jak se jejich strana bude jmenovat za rok,“ pousmál se Šmarda.