Změny ve vedení České televize budou, říká zvolený ředitel Souček

Do jakého úkolu se pustíte jako první, až v říjnu nastoupíte do ČT?

Určitě do digitální platformy. A letos na podzim chci také udělat některé kosmetické úpravy v regionálním zpravodajství. Konkrétně přerozdělení agend mezi jednotlivými mutacemi. Týká se to hlavně Svitavska, Žďárska a Třebíčska, protože tyto regiony mají historicky blíž k moravským krajům. Nyní jsou nelogicky zařazeny do jiných regionálních mutací.

Žádné personální změny teď určitě neplánuji. Nepřicházím s revolucí. Co je dobré, na to chci navázat a rozvíjet to, co není funkční, chci vypilovat.