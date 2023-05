Za televizi na mobilu se bude platit

Počet domácností a evidovaných rozhlasových přijímačů, ze kterých poplatek platí podnikatelé, byl loni 3,8 milionu. Počet evidovaných televizních přijímačů loni činil 3,5 milionu.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) vyslyšel žádosti ředitelů České televize a Českého rozhlasu, Petra Dvořáka a Reného Zavorala, a o změnách už vyjednává.

„Do portfolia návrhů, které zvažujeme, patří především rozšíření okruhů koncesionářů. Ale vše je ve stadiu debat,“ řekl Právu Baxa. „Obě veřejnoprávní média požadují navýšení koncesionářských poplatků. Byl to veřejně sdělený požadavek,“ řekl ministr.

„My s tím při přípravě velké novely zákona o České televizi a Českého rozhlasu pracujeme, ale závěr ještě nemáme,“ dodal ministr kultury Baxa.

Zavoral: Bez poplatku 60 Kč přijde i rušení stanic Domácí

Na ministerstvu o tom jedná pracovní skupina, v níž sedí i zástupci koaličních stran a veřejnoprávních médií. Jak Právu sdělil ředitel Zavoral, ČRo požaduje zvýšení 45korunového poplatku o 15 korun. Zvednutí poplatku ze 135 korun žádá i ČT.

Členem skupiny je i poslanec STAN Jan Lacina. „Velká televizní novela by měla redefinovat televizní přijímač. Kromě televizoru by to měl být i telefon a počítač. To by rozšířilo počet domácností, které platí koncesionářské poplatky, o zhruba 600 tisíc. To je jeden zdroj financování,“ popsal Právu.

„Jedná se i o tom, že by se zvedly poplatky jednorázově. Ale nebudu říkat ta čísla. Platit by to mělo pravděpodobně od 1. ledna 2024,“ dodal Lacina.

Zvýšení poplatku by podle něj mělo reflektovat rozpočty a velikost obou veřejnoprávních médií. „České televizi by se zvedl poplatek třeba o trojnásobek toho, co Českému rozhlasu. Rozhlas má rozpočet přes dvě mi­liardy korun, ČT skoro sedm miliard,“ vysvětlil Lacina.

Vláda řeší také to, aby se poplatky zvyšovaly automaticky i v budoucnosti. Lacinovi by se líbilo, kdyby to bylo o inflaci. „V tom shoda v koalici není, ale vymýšlíme mechanismus, aby se k tomu Sněmovna musela časem vrátit,“ uvedl poslanec.

Zvýšení poplatků podpořil i ministr práce a soc. věcí a šéf lidovců Marian Jurečka. „Je to namístě, pokud máme mít kvalitní zpravodajství a vysokou kvalitu veřejnoprávních médií,“ řekl Právu.

Domnívá se, že by se poplatek měl valorizovat pravidelně. „V době covidu, mimořádných událostí, přírodních katastrof, se ukazuje nezbytnost a důležitost veřejnoprávních médií. To není jen o zpravodajství, ale i veřejnoprávní roli,“ dodal ministr.

Některé radní ČT a ČRo má volit Senát, schválili poslanci Domácí

Foldyna: Musí šetřit

Vyjmout z okruhu plátců koncesionářských poplatků důchodce vláda nechystá. „To určitě ne. To se stalo v Polsku a prakticky to paralyzovalo polskou veřejnoprávní televizi. Poplatek není nijak velký. V tuto chvíli je to 135 korun a u rozhlasu 45. To není nic, co by domácnosti nezvládly,“ míní Lacina.

Hnutí ANO by z okruhu plátců koncesionářských poplatků domácnosti seniorů vyňalo. „Protože jim vyrostly výdaje na všechno kvůli tomu, jak vláda nezvládá inflaci. Určitě o tom ve Sněmovně řeč bude,“ řekl Právu šéf volebního výboru Sněmovny Aleš Juchelka.

K jednání o poplatcích prý ANO nebylo přizváno. „Osobně si myslím, že vůle zvednout poplatky po tom konsolidačním balíčku bude nakonec nulová. Osobně bych měl problém pro to zvednout ruku kvůli tomu, co tato vláda naložila na občany kvůli pseudokonsolidačnímu balíčku,“ dodal Juchelka.

Požadavky veřejnoprávních médií do určité míry chápe. „Ve volebním výboru jsme dávali návrh na zvýšení koncesionářského poplatku pro Český rozhlas o pět korun. Protože ten je bit ve prospěch ČT. Nebyl mu zvyšován poplatek déle, ČT byl naposledy zvýšen v roce 2008, rozhlasu v roce 2005. Koalice byla proti,“ dodal Juchelka.

Za stěžejní však považuje nově definovat poplatníka. „Veřejnoprávní média si můžete pouštět na tabletech, telefonech, noteboocích. Obsah můžeme konzumovat, aniž bychom cokoliv platili. A platí pouze ti, kteří mají zdířku ve zdi u sebe doma,“ nelíbí se Juchelkovi.

SPD by víc peněz veřejnoprávním médiím nedávala. „Obě instituce musí tak jako všichni začít šetřit,“ vzkázal poslanec Jaroslav Foldyna.

Televizní a rozhlasový poplatek platí každý, kdo vlastní televizní či rozhlasový přijímač, přičemž jedna domácnost platí pouze jeden poplatek bez ohledu na počet přijímačů.