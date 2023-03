Zemanovo adieu: Skvělý rétor, kterého Hrad změnil

„Miloš Zeman je určitě jednou z nejvýraznějších politických osobností těch uplynulých třiceti let. Byl předsedou Poslanecké sněmovny, premiérem a teď i prezidentem, to jsou tři ze čtyř nejvyšších ústavních funkci,“ připomněl expremiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Se Zemanem se sblížil po vstupu do politiky v roce 2013 a postupně se mezi nimi vytvořilo pevné spojenectví.

„Já jsem ho vždy obdivoval jako skvělého rétora, který dokáže mluvit jako kniha a má ohromný přehled. V tom se mu tu asi nikdo nevyrovná. Svou politiku založil na tom, že byl vždy blízko lidem, a dokud mu to zdraví dovolilo, tak za nimi jezdil do regionů. To mnoho politiků nedělá,“ dodal Babiš s tím, že si se Zemanem rozumí i v podpoře Izraele.

Vyhaslo přátelství i s Vystrčilem

Zpětně však kritizuje jeho vládu v letech 1998 až 2002. „Určitě nebyla dobrá opoziční smlouva, protože lidi se cítili podvedeni a ztratili zájem o politiku. A taky jsem několikrát kritizoval lidi v jeho okolí, ti mu myslím v očích veřejnosti uškodili,“ uzavřel Babiš.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) si se Zemanem tyká z doby, když za ním jezdil do Nového Veselí ještě coby hejtman Vysočiny. Líbila se mu Zemanova sečtělost a paměť. „Často jsme spolu diskutovali některé problémy Vysočiny, jeho zkušenosti pro mě byly cenné. Cítil jsem, že má Vysočinu rád a že je tam spokojený,“ zavzpomínal pro Právo.

Již po listopadu pokládal Zemana za jednoho z politiků, kteří jsou schopni vést zemi k demokracii a svobodě. „Už v té době ve svých projevech používal tvrdé věty a někdy i na hraně toho, co je únosné a přijatelné. Ale patřilo to k jeho stylu. Tak jsme ho všichni brali,“ poznamenal Vystrčil.

Přátelství však postupně vyhaslo po příchodu Zemana na Hrad. „Odcizili jsme se. Byl čím dál víc izolován od všech ostatních,“ vyprávěl Vystrčil. Později ho překvapila Zemanova vyjádření a způsob, jakým si vykládal Ústavu.

„Vyvrcholilo to jeho příklonem k autoritativním režimům a vůdcům, ať už k ruskému, nebo čínskému prezidentovi. Jeho věta, že se jezdí do Číny učit stabilizovat společnost, to byl naprostý vrchol našeho rozchodu. Říkal jsem si, že to snad ani není Miloš Zeman. Nedokázal jsem si představit, že by toto řekl před 10 lety,“ dodal šéf Senátu.

K definitivnímu rozchodu pak přispěla Vystrčilova cesta na Tchaj-wan, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS). Zeman se jí snažil kvůli přání Číny zabránit a varoval před ekonomickými dopady. Vystrčil na Tchaj-wan přesto odjel, a dokonce před tamními zákonodárci prohlásil: „Jsem Tchajwanec.“

Kubera se se Zemanem také dlouhá léta přátelil, i když i mezi ně vrazila klín chystaná cesta na Tchaj-wan. „Pokud tam pojede, tak v tomto smyslu to přátelství opravdu končí,“ hrozil tehdy Kuberovi prezident. Ale tehdejší předseda Senátu si z toho těžkou hlavu nedělal.

„Naše vztahy jsou dlouhodobé, tyto věci jsou takové hrátky. Politicky jsme úhlavní nepřátelé, ale lidsky to je jiné,“ řekl tehdy Kubera Právu.

Schwarzenberg: Je to borec

Zemanův soupeř z první přímé volby v roce 2013 Karel Schwarzenberg Právu řekl, že kritizovat Zemana mělo smysl ještě minulý rok, teď mu ale už nestojí za to, postavit se do fronty těch, kteří mu nemohou přijít na jméno.

„Znám jeho slabosti, ale pozitivně mě překvapilo, že od té doby, co je na suchu, tak se z něj zase stal civilizovaný, kultivovaný a sečtělý člověk,“ poznamenal Schwarzenberg v narážce na to, že po těžkých zdravotních problémech přestal Zeman pít a kouřit.

V minulosti Schwarzenberg vyčítal Zemanovi jeho slabost pro totalitní vůdce, hlavně pro Putina. Nyní mluví smířlivěji. „Co se týká Putina, tak to se mýlil. Podlehl iluzi, jako svého času prezident Beneš, že se dá se zločinným vůdcem Ruska vyjít, když k němu bude přívětivý,“ dodal.

Zemana pokládá za vysoce profesionálního a inteligentního politika s dobrým instinktem. „A musím říci, že to byl soupeř, který člověka opravdu bavil. Byl a dodnes to je zajímavý člověk, zkušený borec,“ řekl Schwarzenberg v lednu v CNN Prima NEWS.

Jako jednu z nejsilnějších osobností v české politice vnímá Zemana i Vladimír Špidla, který jej v roce 2001 vystřídal v čele ČSSD. K dobru dává Zemanovi vytvoření opozice k neoliberální linii ODS Václava Klause. „Naopak špatně vykonával pozici prezidenta, protože se snažil z Hradu vytvořit nové mocenské centrum,“ míní Špidla.

Nejlepší Zemanovy roky byly podle něj ty, které předcházely jeho první vládě v roce 1998. „Myslím, že potom podlehl svodům moci a výrazně se změnil,“ posteskl si.

Nástupce převyšoval

Zeman a ČSSD si podle něj pomáhali vzájemně. „Kdyby nebyl předsedou soc. dem., tak by nic nedokázal,“ myslí si Špidla. Připomněl, že po odchodu ze strany v roce 2007 jí Zeman systematicky škodil. „Snažil se ji oslabit. Je jednou z příčin, proč je dnes soc. dem. slabá,“ podotkl.

Bývalý místopředseda soc. dem. a Zemanův poradce na Hradě Michal Hašek, který u Zemana v roce 2013 plánoval tzv. lánský puč, naopak vnímá končícího prezidenta ve vztahu k ČSSD veskrze pozitivně. „Miloš Zeman převyšoval o několik tříd svoje nástupce v čele ČSSD v politické strategii i taktice,“ ocenil ho. Je mu líto, že ČSSD byla v pohledu na Zemana v roli prezidenta rozdělená a ten se tak začal přiklánět k ANO.

„Miloš Zeman byl pro mě prezidentem dolních 10 milionů občanů. Z politiky s ním odchází nejúspěšnější představitel moderní české levice i autentické levicové ČSSD za posledních třicet let,“ zhodnotil ho Hašek.

Kavan ocenil přístup k Srbsku

Jan Kavan (ČSSD), který seděl v Zemanově vládě jako ministr zahraničí, Zemanovi vděčí za možnost založit česko-řeckou mírovou iniciativu ke kosovské krizi. „Tento postoj pan prezident Zeman nikdy nezměnil, vyvrcholilo to v to, že se prezidentu Srbska omluvil,“ zavzpomínal pro Právo Kavan.

Ve dvou případech zahraniční politiky však exministr se Zemanem nesouhlasí. A to v nekritické podpoře Izraele a pomoci Ukrajině ve válce s Ruskem. „Pro mě dost nepochopitelný obrat. S tím se neumím ztotožnit. Jsem přesvědčen, že válka nemá vojenské řešení, je potřeba najít příměří a vybudovat podmínky pro spravedlivou mírovou dohodu,“ řekl Právu Kavan. „Jinak jsem celkově s jeho politikou souhlasil, a to po celou dobu, co byl premiérem, tak i deset let, co byl prezidentem,“ uzavřel.

Na Zemanovu éru v čele soc. dem. vzpomněl i bývalý předseda Unie svobody Jan Ruml. Tehdy se se Zemanem rozešel kvůli aféře Bamberg, v níž šlo o podezření, že se Zeman snažil kupčit s křesly ve vládě výměnou za peníze a kompromitující materiál. „Zeman mě obvinil, že celou aféru Bamberg jsem zavinil já. Neměl pravdu. Byla to temná doba našich novodobých dějin. To já mu těžko můžu odpustit,“ popsal Ruml.

„Jako prezident tu deset let hrubě znevažoval mezilidské vztahy. Byl mstivý vůči oponentům. Zhoršil politickou kulturu na dlouhou dobu,“ dodal.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se nechtěl k Zemanově éře dlouze vyjadřovat: „Přeji Miloši Zemanovi hodně zdraví,“ řekl Právu. „Hodnotím ho jednou větou: Kdyby se nestal prezidentem, vzpomínal bych na něj s úctou.“