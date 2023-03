Zeman odcházel z veřejného života víckrát, nyní se loučí nadobro. Oznámkujte ho

Ačkoliv Zeman nebyl během „listopadových dnů“ přímo ve středu dění, do veřejného života zasáhl už v srpnu 1989, tedy několik měsíců před revolucí. V Technickém magazínu publikoval článek „Prognostika a přestavba“, kde otevřeně kritizoval tehdejší socialistický režim, totéž vzápětí učinil i v televizním pořadu Hospodářský zápisník.

Zeman vstoupil do Občanského fóra a stal se poslancem Federálního shromáždění, po rozpadu OF se stal členem Občanského hnutí. V roce 1992 obhájil poslanecký mandát už v dresu obnovené soc. dem., do níž ten samý rok vstoupil a o rok později, po rozpadu Československa v roce 1993, se stal jejím předsedou.