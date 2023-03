Klaus: Zemanův hlas bude chybět

Nebyl týmovým hráčem, na spolupracovníky měl málokdy štěstí a občas na to doplácel. Porážky neodpouštěl, ale opakovaně se dokázal vracet. Se svou bývalou stranou se rozešel, přesto díky zavedení přímé volby prezidenta v ní dosáhl vítězství, které po pěti letech obhájil – navzdory úporné snaze drtivé většiny médií udělat z něj politického důchodce.

Jeho třicet let na vrcholu české politiky prokázalo, že patří k jejím velkým postavám. Zajímala ho moc. Dovedl ji získat, udržet i co nejvíce rozšiřovat. Byl svůj ve všem, co dělal. Hodně četl, ale málo psal. Nelze ho citovat. Nebude možné na něho navazovat.