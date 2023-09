Zemanova nadace končí. Zavadil „práskl dveřmi“

„Je to jednoduché. Oba fondy, jak pana prezidenta, tak první dámy, byly od počátku vázány s prezidentským mandátem. Ten, jak víme, v březnu letošního roku skončil,“ řekl Mynář.

„Už to mělo skončit. Rozešel jsem se s nimi a už to nechci komentovat. Některé věci se mi tam přestaly zdát. Opustil jsem poradní sbor a pak se to začalo klížit,“ popsal Zavadil.