Že vláda řeší změnu důchodu pozdě? To není důvod pro rychlé projednání, kritizuje ústavní právník

„Podstatné je, že zákon v jednacím řádu vyžaduje, aby byly naplněny mimořádné okolnosti. Skutečnost, že se budou valorizovat důchody o vypočítanou částku, není nic, co by bylo neznámé. Je to věc, která je známá dlouhou dobu. Pokud to vláda chtěla měnit, měla s tím přijít kdykoli dřív,“ řekl ve středu Novinkám Antoš.

A doplnil: „Skutečnost, že to neudělala a snaží se to prosadit na poslední chvíli, nemůže být dostatečným důvodem, aby využila zrychlené řízení.“

Pokud by tak byl zákon schválen v legislativní nouzi, mohla by opozice podat návrh na zrušení zákona. „Ústavní soud to poté přezkoumává, a pokud zjistí, že byla procedura protiústavní, tak to zruší,“ reagoval pro Novinky Antoš.

Klidně se k pultíku připoutám. ANO spustilo obstrukce kvůli důchodům o týden dříve Domácí

Kabinet požádal o vyhlášení legislativní nouze kvůli hrozbě značných hospodářských škod. Rozpočet by totiž mimořádná valorizace beze změny vyšla o necelých 20 miliard více. Odůvodnění nicméně za nedostatečné považuje i opozice, která v minulých dnech ve Sněmovně kvůli tomu spustila na adresu vlády tvrdou kritiku.

Nekompetence a diletantství vlády

Podle šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové Česko čelí jen nekompetenci a diletantství vlády. Kvůli zákonu chce podat i ústavní stížnost. „Vůbec nemáte naplněné podmínky pro tu krádež za bílého dne,“ prohlásila na plénu.

„K vyhlášení stavu legislativní nouze je třeba slyšet od vlády jasné zdůvodnění. Změna zákona o důchodovém pojištění nemůže být oním důvodem, ani nedostatek času k jejímu přijetí,“ napsal na Twitter i poslanec ANO Patrik Nacher.

V souvislosti s tím připomněl i dřívější slova šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která v době covidu kritizovala tehdejší ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) za to, že v době, kdy přibývaly desítky tisíc nakažených, nezdůvodnila vláda dostatečně, proč chce zrychleně projednat krizové ošetřovné a takzvanou izolačku.

K vyhlášení stavu legislativní nouze je třeba slyšet od vlády jasné zdůvodnění. Změna zákona o důchodovém pojištění nemůže být oním důvodem, ani nedostatek času k jejímu přijetí. Připomínám, že zdůvodnění chtěla svého času i tehdejší opozice, tedy dnešní koalice... ⬇️ pic.twitter.com/2WbIuN1qg8 — Patrik Nacher (@PatrikNacher) February 21, 2023

„Dnes bych napsala tweet stejně. Je potřeba zdůraznit, že jde o zcela odlišné situace. Tehdejší vláda vyhlášení stavů legislativní nouze prakticky nezdůvodňovala a jejím argumentem bylo - „prostě to potřebujeme“. To jsem paní Maláčové v tweetu vyčítala a o doplnění zdůvodnění jsem ji oficiálně požádala,“ reagovala na to pro Novinky nyní Pekarová Adamová.

Jako předsedkyně Sněmovny podle svých slov odůvodnění po vládě vždy požaduje. „Několikrát se stalo, ze jsem zdůvodnění zadala doplnit, nyní je zdůvodnění přímo v důvodové zprávě zákona odpovídající,“ míní.

„Ze zákona o jednacím řádu navíc vyplývá zcela jasně, ze předsedkyně Sněmovny vládě vyhoví a legislativní nouzi vyhlásí, neboť ji následně musí potvrdit hlasováním až celá Sněmovna. Já tedy posuzuji, zda je legislativní nouze zdůvodněna. Zda je důvodná, sama posuzovat nemohu, to je suverénní rozhodnuti celé Poslanecké sněmovny,“ doplnila. Ve Sněmovně má ale vláda pohodlnou většinu 108 hlasů, patrně tak legislativní nouzi schválí.

O zákonu má dolní komora rozhodnout na mimořádné schůzi 28. října. Opozice ale chystá obstrukce, takže by se mohlo jeho projednání protáhnout na několik dní.