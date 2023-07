Zahradil naštval svou ODS, koalice s ANO by byla zrada

„Byla by to zrada voličů i našich hodnot,“ přidala se k ní poslankyně Eva Decroix. „Nemůžeme zastávat nějakou hodnotovou vizi a pak ji pošlapat koalicí se subjektem, který si hraje se strachem, využívá válku v kampani a politiku vnímá jako cestu pro prosazení svých zájmů, ne službu,“ zdůraznila s tím, že směřování hnutí ANO považuje za „nebezpečné“.

Koalici s ANO si nedokážou představit ani poslanci Ivan Adamec, Petr Fifka nebo Jan Hofmann. „Každá koalice znamená kompromis, někdy i velmi bolestivý. ANO je uskupení bez dlouhodobého hodnotového ukotvení a v této chvíli míří do vod voličů tíhnoucích k extrémismu. A to je pro mne jako konzervativně založeného člověka nepřekonatelná překážka,“ odmítl i poslanec Pavel Kašník.

Podobně mluvil už ve čtvrtek ministr dopravy Martin Kupka. „Když si jenom promítnu, jak se vyjadřují představitelé hnutí ANO v posledních týdnech, tak jakoukoli spolupráci vylučuji,“ řekl k tomu Novinkám. Podle něj by politika hnutí ANO Česko zavedla do bídy a do problémů.

Podle Kupky ale „ekonomické nesmysly“ padají i z úst dalších předáků hnutí, tedy Karla Havlíčka a Aleny Schillerové. A tak místopředseda ODS vyloučil, že by se postoj mohl změnit, pokud by v čele hnutí stál místo Babiše někdo z této dvojice.

Právě o koalicích do voleb se v posledních týdnech intenzivně jedná. Europoslanci ODS chtějí, aby šla jejich strana do voleb samostatně, a ne v koalici Spolu s KDU-ČSL a TOP 09.

„Můj názor, že máme jít do eurovoleb samostatně, trvá. Je to lepší pro koalici Spolu vzhledem k charakteru voleb. Neznamená to ale, že koalice Spolu nemá smysl na domácí politické scéně,“ zopakoval Novinkám europoslanec Vondra. A doplnil, že to, že to na domácí půdě cenu má, je vidět „dnes a denně v Parlamentu, kdy ANO stojí zcela jinde“.