Žádost o důchod je možné podat on-line

„Je to další velký krok v oblasti digitalizace. Jakoukoliv žádost o důchod bude moci klient vyřídit z domova nebo i ze zahraničí. Když splní všechny podmínky pro přihlášení, tak se dostane do systému, kde bude následně schopen žádost podat v řádu jednotek minut, pokud má všechny potřebné dokumenty k dispozici, nebo když je to komplikovanější příběh, tak o něco déle,“ řekl ministr práce Marian Jurečka.