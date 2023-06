Za sexuální trestné činy navrhuje ministerstvo možnost ukládat peněžité tresty

Znásilnění z podstaty do 5 let? To je žalostně málo! Děti si chtějí hrát, ne být znásilněné! Máme nápad. Můžete dát RT na tento status, nahrát svou fotku ve věku 6 - 12 let a napsat, co jste v té době dělali?

Bára s Míšou si hrály s panenkama.