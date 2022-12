Za 60 let vzrostla teplota v Česku o dva stupně

Naopak nejméně výrazný a statisticky nevýznamný nárůst teploty nastává v podzimních měsících září a říjen, a to pod 0,2 stupně Celsia za deset let.

To se koneckonců v ČR už nějakou dobu projevuje. „Srovnání dat z let 2011–2020 s daty z předchozího období 1971–2010 ukázalo, že poslední desetiletí bylo jednoznačně nejsušší, a to ve všech měsících roku, nejvýrazněji v dubnu,“ uvedli v časopise Statistika a my Veronika Oušková, Vojtěch Vlach a Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.