Z řeky vystoupilo sedm tučných krav. Ve Sněmovně došlo na biblické příběhy

Pokračoval tím, že se jedné noci faraonovi zdálo, že z řeky Nilu nejprve vystoupilo sedm krásných tučných krav, potom ale vystoupilo sedm vyhublých a šeredných krav. „Nakonec se hubené krávy pustily do těch tučných a všechny je sežraly. Poté se sen rozplynul,“ předčítal.

Prorok Josef posléze oba sny vyslechl a označil je za stejné. „Znamenají, že sedm let budou roky hojnosti a sedm let bude plných hladu,“ četl poslanec, který následně přiložil i výklad celého příběhu.

„Na pozadí se odehrává to, co známe pod pojmem hospodářský cyklus. To je střídání hospodářského růstu s hospodářským útlumem. Jinými slovy nám příběh říká, že v životě se střídají období hojnosti a strádání,“ prohlásil ve Sněmovně.